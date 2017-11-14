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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te böyle karşılandı

14 Kasım 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 01.30'da Kuveyt'e geldi. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El Cabir El-Sabah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüşmenin yapılacağı sarayın kapısında karşıladı. Ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.
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