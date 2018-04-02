Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu sen çok zayıf ve garipsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti.İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine sert yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netanyahu sen çok zayıfsın çok garipsin. Kendine çekidüzen ver. Sen terör devletisin" ifadelerini kullandı. .
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu sen çok zayıf ve garipsin01 Nisan 2018, Pazar
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