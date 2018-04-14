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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Duma'daki görüntüleri Putin'e gönderdim

13 Nisan 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Erdoğan, ABD-Rusya arasındaki gerilime değinerek, "Sanki havanın yumuşaması söz konusu. Görüşmeler devam ediyor" şeklinde konuştu.

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