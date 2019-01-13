CIA'nin eski operasyon şefi John Stockwell Amerika'nın ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla nasıl gizli operasyonlar düzenlediğine dair çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Stockwell, 'Çok kanlı operasyonlar yaptık, gizli ordular kurduk ve kürtleri başka azınlıkları isyana teşvik ettik' diye belirtti.
CIA 6 milyon kişiyi nasıl öldürdü?13 Ocak 2019, Pazar
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