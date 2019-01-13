CIA 6 milyon kişiyi nasıl öldürdü? 13 Ocak 2019, Pazar

CIA'nin eski operasyon şefi John Stockwell Amerika'nın ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla nasıl gizli operasyonlar düzenlediğine dair çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Stockwell, 'Çok kanlı operasyonlar yaptık, gizli ordular kurduk ve kürtleri başka azınlıkları isyana teşvik ettik' diye belirtti.