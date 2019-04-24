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CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nden kovulan işçiler oturma eylemi başlattı

24.04.2019 17:00

CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nde son dönemde taşeron olarak istihdam edildikleri işten çıkarılan 97 kişiden 20'si basın açıklaması yaptı. Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği işçiler, belediye önündeki basın açıklamasının ardından oturma eylemi başlattı.


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