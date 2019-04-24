CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nden kovulan işçiler oturma eylemi başlattı 24.04.2019 17:00

CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nde son dönemde taşeron olarak istihdam edildikleri işten çıkarılan 97 kişiden 20'si basın açıklaması yaptı. Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği işçiler, belediye önündeki basın açıklamasının ardından oturma eylemi başlattı.