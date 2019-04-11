CHP'nin YSK ve medyaya derin baskısı: Olağan itiraz süreci hukuksuz gibi gösterildi

Seçim sonrası Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha hukuk sınavında sınıfta kaldı. CHP ve medyası Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef aldı, baskı altında tuttu, hatta sözcüleri tehdit dolu açıklamalar yaptı. Yasal süreç işlerken Batı medyası da "mazbata verilsin" diye CHP’nin başını çektiği koroya eşlik etti. İşte yerel seçimin ardından yaşananlar.
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