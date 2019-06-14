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CHP'nin "Sayımları iptal ettirmedik" yalan ortaya çıktı, Bülent Tezcan sorulara cevap veremedi

14.06.2019 18:18

31 Mart'ta İstanbul'daki şaibeli yerel seçimlerin ardından CHP'nin 2 Nisan tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'na adeta baskın düzenleyerek, İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayımı kararını durdurduğu ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan bugün o habere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. iddialara tutarlı bir yanıt veremeyen Tezcan aynı zamanda sözde basın toplantısında soru kabul etmedi. CHP'li Tezcan, Ahaber muhabiri Erdal Kuruçay'ın "Madem soru almayacaksınız neden basın toplantısı düzenliyorsunuz?" sorusuna dahi yanıt vermeden toplantı salonunu terk etti.


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