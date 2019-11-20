CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine AK Partili vekillerden kınama: Genel Kurul millete meydan okunacak yer değildir!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüde konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırdı. Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı. Özkoç'a tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de milletvekillerinden geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüde konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırdı. Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı.
MİLLETVEKİLLERDEN TEPKİ
AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı.
GENEL KURULMİLLETE MEYDAN OKUNACAK YER DEĞİLDİR
Vekiller adına konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız,"Geçmişin acı olaylarını hatırlatıcı dil ve tavırlarına karşı insani bir hassasiyetle mukabele etmesini bunu her tür siyasi polemiğin ötesinde bir insan hakkı olarak karşılamasını ve savunucusu olmasını bekliyoruz. Genel Kurul millete meydan okunacak yer değildir" ifadelerini kullandı.
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