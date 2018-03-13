CHP'li 'Muhasebeci Kenan'ın hesabı şaştı

Muhasebeci Kenan olarak da bilinen CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz canlı yayında fena madara oldu. Katıldığı bir televizyon programında Erdoğan hakkında iddialarda bulunan Yılmaz, gelen sorular karşısında ise dut yemiş bülbüle döndü. İşte o anlar...
CHP'li 'Muhasebeci Kenan'ın hesabı şaştı13 Mart 2018, Salı
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