CHP'li Muğla Belediyesi'nden çevre skandalı! Bodrum'dan insanlık onuruna yakışmayan görüntüler 16.03.2019 15:09

CHP'li Muğla Belediyesi, yıllardır Bodrum'daki altyapı çalışması tamamlayamadığı için sokak ve caddelerde rezalet bir durum yaşanıyor. İşte insanlık onuruna yakışmayan görüntüler...

Dünyanın gözünü çevirdiği Türkiye'nin turizm merkezlerinden Bodrum'da her cadde ve sokaktan kanalizasyon suları fışkırıyor. Çünkü CHP'li Muğla Belediyesi yıllardır bölgedeki altyapı çalışmasını gerçekleştiremedi. Vatandaşlar bahçelerine ve evlerinin önüne yaptıkları kanalizasyon çukurlarında atıklarını birirktirmek zorunda kalıyorlar. Ve 180 TL ücret ödeyerek özel vidanjörlerle atıklarını boşaltıyorlar. Kanalizasyon kokusu çevrede çok ağır kokuya neden oluyor.