CHP'nin her seçimde uydurma seçim vaatleriyle, oy deposu olarak gördüğü Aleviler, 31 Mart öncesi partiye öfkeli. İstanbul Silivri'de CHP'li Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın 2009'da sözünü verdiği cemevinin 10 yılda sadece kaba inşaatı tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu Beylikdüzü'nde ise 9 ayda tamamlanacağı sözü verilen cemevi için 5 yılda tek bir çivi bile çakılmadı. Silivri Cemevi'nin temeli, 3 bin m2'lik alana Silivri Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı işbirliğiyle 2009'da atıldı. 2014 seçimlerine kadar yetişeceği sözü verilen cemevi inşaatında aradan geçen 10 yıla rağmen sadece kaba işler tamamlandı.



YENİDEN ADAY YAPILDI

Seçim dönemlerinde vaat olarak kullanılmaya devam edilen cemevi projesi nedeniyle CHP'ye kızgın Aleviler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Özcan Işıklar'ı yeniden aday göstermesine isyan etti.



'BEN ALEVİ BEKTAŞISIYIM' DEDİ

Başkanlığını Özgün Deniz Gündüz'ün yaptığı Alevi Kültür Derneği'nden yapılan açıklamada "Silivri Cemevi yılan hikâyesine dönmüş durumda. Yapamayacağı bir işin taahhüdünü neden verdiğini bir türlü anlamak mümkün değil. Bir önceki seçimlerde Alevi vatandaşları ziyaret ederek, 'Ben de Alevi Bektaşisiyim' diyen Özcan Işıklar'ın Bektaşi olmadığını tüm Silivrili biliyor. Alevi Bektaşisi olmadığı halde öyle olduğunu söyleyerek Alevi toplumunun aklıyla ve inançsal duygularıyla da oynayarak, seçim üstü rant elde etmek için yalan söylemekten çekinmemiştir" denildi.