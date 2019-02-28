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'nin Körfezi'ndeki rezalete kayıtsızlığı pes dedirtti!

’li belediye, Körfezi’nin halini Başkan Erdoğan dile getirinceye kadar görmedi. Başkan adayı Soyer, “Cıvıl cıvıl yapacağız” dedi. Vatandaş dalga geçti.

'Kör'fez
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birkaç gün önce 'in kanayan yarasını dile getirdi. "Körfez, maalesef kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi'nin hali de bu. İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz" dedi.



Yıllarca kenti yöneten 'li belediye, bu kirliliği görmedi. Yeni aday Tunç Soyer, nihayet itiraf etti. Deniz Ticaret Odası (DTO) meclis toplantısında körfezin cansız, renksiz, hareketsiz hatta ölü olduğunu söyledi. Yıllardır CHP'li 'nun çözemediği sorunla ilgili "Körfezdeki hat sayılarını 3 katına çıkaracağız. Cıvıl cıvıl bir körfezi hayata geçireceğiz" dedi. Vatandaşlar ise dalga geçti: Nasıl inanalım...

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ihsan ihsan

izmir boktan geçilmiyor siz hala chp ye oy verin

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cevapla 28.02.2019 09:11
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