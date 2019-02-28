Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birkaç gün önce İzmir'in kanayan yarasını dile getirdi. "Körfez, maalesef kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi'nin hali de bu. İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz" dedi.
Yıllarca kenti yöneten CHP'li belediye, bu kirliliği görmedi. Yeni aday Tunç Soyer, nihayet itiraf etti. Deniz Ticaret Odası (DTO) meclis toplantısında körfezin cansız, renksiz, hareketsiz hatta ölü olduğunu söyledi. Yıllardır CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun çözemediği sorunla ilgili "Körfezdeki hat sayılarını 3 katına çıkaracağız. Cıvıl cıvıl bir körfezi hayata geçireceğiz" dedi. Vatandaşlar ise dalga geçti: Nasıl inanalım...
Yıllarca kenti yöneten CHP'li belediye, bu kirliliği görmedi. Yeni aday Tunç Soyer, nihayet itiraf etti. Deniz Ticaret Odası (DTO) meclis toplantısında körfezin cansız, renksiz, hareketsiz hatta ölü olduğunu söyledi. Yıllardır CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun çözemediği sorunla ilgili "Körfezdeki hat sayılarını 3 katına çıkaracağız. Cıvıl cıvıl bir körfezi hayata geçireceğiz" dedi. Vatandaşlar ise dalga geçti: Nasıl inanalım...
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izmir boktan geçilmiyor siz hala chp ye oy verin
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