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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal S-400 açıklaması

03.09.2019 23:58

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, kendi hava savunma sistemlerini satın alma yoluna gitmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bölgedeki gücüne güç katan, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin şiddetle karşı çıkmaya çalıştıkları S-400 alımına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ‘’S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan’la mı kavga edeceğiz’’ sözleriyle dış politikadan bihaber olduğunu, Suriye ve Irak’taki terör oluşumlarından rahatsız olmadığını gösterdi.


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