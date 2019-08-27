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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 12:54

Son dakika: 'de ikinci sevkiyat başladı

Rus yapımı hava savunma sisteminde, ikinci sevkiyat başladı. Sistemin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı, 'daki 'na indi

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