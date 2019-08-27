Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminde, ikinci sevkiyat başladı. Sistemin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı, Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na indi.
Ayrıntılar gelecek...
Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminde, ikinci sevkiyat başladı. Sistemin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı, Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na indi.
Ayrıntılar gelecek...
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