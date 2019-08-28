TÜRKİYE, ABD'nin tehditlerine aldırmadı. Rusya'dan hava ve füze saldırılarını önlemek için alınan S400'lerin ikinci sevkiyatı dün başladı. Malzeme getiren ilk uçak dün öğle saatlerinde Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. İlk sevkiyat 12 Temmuz'da başlamış, 25 Temmuz'a kadar 30 kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne malzeme taşımıştı. Milli Savunma Bakanlığı, dün 2. sevkiyatla igili yazılı açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı hatırlatıldı. Sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz arasında tamamlandığı belirtilen açıklamada, "S400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün (dün) itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir" ifadeleri kullanıldı.
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