Haberler Web TV CHP'li İBB'den kara propaganda! Hizmet araçlarını makam aracı diye sergilediler

CHP'li İBB'den kara propaganda! Hizmet araçlarını makam aracı diye sergilediler

05.09.2019 20:05

Yaptığı işçi kıyımları ve art arda patlattığı zamlarla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi de yaptığı kara propaganda ile gündemde. Hizmet araçlarını lüks makam aracı olarak lanse edip Yenikapı’da sergileyen CHP’li Ekrem İmamoğlu yine rezil oldu. Aralarında hizmet araçları, evde bakım araçları, turizm bölgelerinde görevli akıllı araçlar, zabıtaların kullandığı araçlar ve kamyonetlerin de bulunduğu pek çok araç sanki makam aracıymış gibi kamuoyu yanıltılmaya çalışılıyor. A Haber Yenikapı’ya gitti ve o araçları görüntüledi. SABAH Gazetesi muhabiri Kenan Kıran, CHP’nin algı operasyonlarını ve gerçekte olanları tek tek anlattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları