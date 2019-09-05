CHP'li İBB'den kara propaganda! Hizmet araçlarını makam aracı diye sergilediler 05.09.2019 20:05

Yaptığı işçi kıyımları ve art arda patlattığı zamlarla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi de yaptığı kara propaganda ile gündemde. Hizmet araçlarını lüks makam aracı olarak lanse edip Yenikapı’da sergileyen CHP’li Ekrem İmamoğlu yine rezil oldu. Aralarında hizmet araçları, evde bakım araçları, turizm bölgelerinde görevli akıllı araçlar, zabıtaların kullandığı araçlar ve kamyonetlerin de bulunduğu pek çok araç sanki makam aracıymış gibi kamuoyu yanıltılmaya çalışılıyor. A Haber Yenikapı’ya gitti ve o araçları görüntüledi. SABAH Gazetesi muhabiri Kenan Kıran, CHP’nin algı operasyonlarını ve gerçekte olanları tek tek anlattı.