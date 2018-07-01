CHP'li Bülent Tezcan: Selahattin Demirtaş haksız yere içerde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere katıldığı bir televizyon programında, hapishanedeki HDP Genel Başkanı Selahaddin Demirtaş için "haksız yere içeride" ifadesini kullandı.
CHP'li Bülent Tezcan: Selahattin Demirtaş haksız yere içerde30 Haziran 2018, Cumartesi
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