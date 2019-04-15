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CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ilk işi Osmanlı figürlerini kazımak oldu!

15.04.2019 13:39

CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin ilk iş olarak belediye binasındaki Osmanlı figürlerini birer birer kazıttı. Semih Şahin'in bu hareketi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı ile ilgili imza attığı hakaretleri hatırlattı...


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