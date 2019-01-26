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CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İbrahim Sefer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir çıkışı

26 Ocak 2019, Cumartesi

CHP'liler İzmir konusunda kazan kaldırmaya devam ediyor. Şimdi de CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İbrahim Sefer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler söyledi. Konak'tan aday gösterilmek istenen Seda Kaya'nın aday olması durumunda CHP'lilere "oy vermeyin" çağrısında bulunan Sefer, CHP Genel Merkezi'ni rüşvet almakla suçladı.


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