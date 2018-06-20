CHP standında başörtülü seçmene saygısızlık! 17 Haziran 2018, Pazar

CHP'nin başörtülülere saygı yalanı ve ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi!



Mitinglerde muhafazakar imajı çizerek oy toplamaya çalışan, "bana arkadaşlarım hacı derdi" diyen ve cumhurbaşkanı olması halinde başörtüsüne tam özgürlük vadeden Muharrem İnce'nin seçim çadırlarında başörtülülere karşı çirkin tavırlar sergileniyor.

CHP seçim standına giden başörtülü bir kadın,kendisine inanmayan görevliye CHP'li olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Görevli bir türlü inanmayıp yalan söylüyorsun deyince, kadın çılgına dönüyor.

Kendilerine oy veren başörtülü bayanı bile kendilerinden görmüyorlar, sindiremiyorlar, kabullenemiyorlar.