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CHP Sözcüsü'nden Cumhurbaşkanı'na çirkin hakaretler!

30 Ekim 2017, Pazartesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı nefret dili kullanarak hakaret etti.
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