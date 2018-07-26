CHP kurultaya gidiyor! İnce sonunda patladı 26 Temmuz 2018, Perşembe

CHP kurultaya gidiyor. Karar açıklandığı anlarda Twitter'dan mesaj yollayan Muharrem İnce, "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor." dedi.