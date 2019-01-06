CHP, kalesi olarak gördüğü İzmir’de henüz adayını belirleyemedi. Kapalı kapılar ardında sıkı pazarlıklar sürüyor. Çok sayıda aday adayı var ancak hepsinin şansı eşit oranda değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayın açıklanacağı tarihi erteleyerek bu süreçte krizi aşmaya çalışıyor. İyi Parti ile devam eden ittifak görüşmelerinde de işler yolunda gitmiyor. Peki, CHP’nin İzmir adayı kim olacak? İşte haberin ayrıntıları…
CHP-İyi Parti ittifakında kriz!06 Ocak 2019, Pazar
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