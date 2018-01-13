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CHP İstanbul Kongresi'nde kavga çıktı!

13 Ocak 2018, Cumartesi
CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muharrem Aktaş ile bir grup arasında gerginlik yaşandı.
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