CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu tutmadı 17.06.2019 11:22

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu arasında yapılan tarihi ortak canlı yayının ardından sosyal medyada algı yapmaya çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu tutmadı.

Tarihi ortak yayının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vakit kaybetmeden sosyal medyada algı oyununa başladı. Ancak kısa sürede rezil oldu.

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbul ve İzmir arasındaki kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma oranlarını gösteren verileri paylaştı. Veriler İstanbul'un İzmir'e göre yüksek oranda üstün olduğunu gösterdi. CHP'nin İl Başkanı Kaftancıoğlu, Yıldırım'ın paylaştığı verilerin sadece İzmir'e ait olan bölümünü belki birileri inanır umuduyla sosyal medyadan paylaştı.