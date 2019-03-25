CHP, HDP ve İP’in Ankara adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı aydınlanıyor! Yavaş, çiftçinin cebinden aldı, kendi cebini doldurdu 25.03.2019 02:24

Chp, Hdp ve İp'in Ankara adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalının ardından büyük vurgun çıktı. Yavaş olayı örtmeye çalışırken yeni detaylar ortaya çıkıyor. Çiftçinin cebinden aldı, kendi cebini doldurdu.

O PARA ÇİFTÇİNİN CEBİNDEN ÇIKTI

Binlerce pancar çiftçisine nasıl büyük bir darbe indirdiği gün yüzüne çıkıyor. Mansur Yavaş, yargıda yaptığı iş takipleri adı altında 39 milyon TL'yi çiftçiden alıp Samaş adlı şirketin cebine indirdi. İşte Yavaş'ın sahte senet skandalının detayları...

"YAVAŞ VERGİ KAÇAKCISI, MALİYE BAKANLIĞI'NDA KAYITLARI VAR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş'ın skandallarına ilişkin, "Mansur Yavaş, Belediye başkanlığını Ankara'da yapacak kapasitede biri değil. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı. Mansur Yavaş'ın sahte senet yazma gibi kesinleşmiş durumu var. Yavaş ayrıca vergi kaçakcısı Maliye Bakanlığı'nda kayıtları var." ifadesini kullandı.