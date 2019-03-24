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  • Son Güncelleme: 24.03.2019 21:51

Başkan Erdoğan'dan 'ın skandalına ilişkin açıklama

Başkan , 'ın skandallarına ilişkin, "Mansur Yavaş, Belediye başkanlığını 'da yapacak kapasitede biri değil. Bizim adayımız 5 dönem gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve yaptı. Mansur Yavaş'ın yazma gibi kesinleşmiş durumu var. Yavaş ayrıca vergi kaçakcısı 'nda kayıtları var." dedi.

Başkan Erdoğan: Kayıtları var, Yavaş vergi kaçakçısı

Başkan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Ziilet İttifakı'nın adayı 'ın skandallarına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Mansur Yavaş, Belediye başkanlığını Ankara'da yapacak kapasitede biri değil. Bizim adayımız 5 dönem gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve yaptı. Mansur Yavaş'ın yazma gibi kesinleşmiş durumu var. Öncesi ve sonrasında da durumu belli değil. sonra bu senet olayı ile ilgili gereken yapılır.

"MALİYE BAKANLIĞI'NDA KAYITLARI VAR"
Yavaş ayrıca vergi kaçakcısı 'nda kayıtları var. Düşünün bizim sözümüz senet demekle bu işi savuşturamazsınız. Bunun hesabını Kemal veremez, sabah akşam yalan söylüyor. Benim hakkında 'Man adası' iddiasını yargı çürüttü, Kılıçdaroğlu'nu para cezasına mahkum etti. Gelen para cezasını Şehitler Vakfı'na bağışlayacağız. bey ile bu yarışı biz önde kazanacağız." dedi.

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