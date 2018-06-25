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CHP desteğiyle Meclis'e giren HDP'lilerden "Apo" sloganları

25 Haziran 2018, Pazartesi

CHP ve FETÖ'nün ortak projesiyle destekleyerek oy verdikleri HDP, 24 Haziran seçimlerinde Meclis'e girdi.

HDP'nin Meclis'e girmesinin ardından HDP'liler İzmir sokaklarında terörist başı Öcalan lehine "Bıji Serok Apo" sloganları attı.

Sosyal medyada bu skandal görüntüleri izleyen CHP'li seçmenler, CHP yönetimine ve söz konusu ittifaka tepki göstererek "işte sizin eseriniz: İzmir'de Apo kutlamaları" yorumu yaptılar.
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