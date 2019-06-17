CHP adayı İmamoğlu valiye hakaret görüntülerini yine inkar etti 17.06.2019 22:07

İstanbul seçimine sayılı günler kala CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ettiği hakaret gündemden düşmüyor. Skandal anların alenen yayınlanmasına rağmen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında hakareti yine inkar etti.

CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış hakaret görüntüleri ortaya çıkmasına rağmen ise inkar ederek 'Vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü. CHP adayı İmamoğlu'nun arkadaşı ve en yandaş CHP'li Fatih Portakal "Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum" ifadeleriyle İmamoğlu'nu yalanlamıştı.

YİNE İNKAR ETTİ

Milyonlarca seçmenin önünde yalan söylemekten utanmayan CHP adayı İmamoğlu, görüntülere rağmen Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile katıldığı ortak canlı yayında da hakareti inkar etti. İmamoğlu, kendisine yöneltilen soru üzerine "ben itlik demedim, basitlik dedim" diyerek yalanında ısrar etti.