CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Ailesinin durumu yetersiz toplam 75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 TL karşılıksız burs verilecek" şeklindeki seçim vaadi gözleri öğrenci burslarını gündeme getirdi.

CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanan ve Ekrem İmamoğlu tarafından seçim vaadi yapılan öğrenci bursları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldı

ERDOĞAN, 312 BİN 600 ÖĞRENCİYE 47 MİLYON 741 BİN 800 TL BURS VERDİ

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra öğrencilere burs verilmesi geleneği başladı. 1994- 2004 yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verdi.

Erdoğan'ın, 27 Mart 1994 tarihinde belediye başkanı olduktan sonra 1994-1995 eğitim-öğretim yılında 2 bin 500 öğrenciye verilen burs verildi. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında burs verilen öğrenci sayısı 55 bine ulaştı.

CHP'NİN BAŞVURUSU ÜZERİNE ANAYASA MAHKEMESİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMESİNİ YASAKLADI

CHP, belediyelerin öğrencilere verdiği bursu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. CHP'nin açtığı iptal davasını görüşen Anayasa Mahkemesi, yüksek öğrenim öğrencilerine kredi ve burs veremeyeceklerine hükmetti. Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin başvurusu üzerine yasaklanan öğrencilere burs vereceğini açıklaması dikkat çekiyor.

1 MİLYON 186 BİN ÖĞRENCİYE KREDİ, 414 BİN ÖĞRENCİYE KARŞILIKSIZ BURS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Muş'ta düzenlenen mitingde başvuran her üniversite öğrencisine 500 Türk lirası kredi/burs imkanı tanıdıklarını, Türkiye genelinde 1 milyon 186 bin öğrenciye kredi, 414 bin öğrenciye karşılıksız burs verdiklerini açıkladı.

ŞAHAN: ÖĞRENCİLERE BURS UYGULAMASI ERDOĞAN DÖNEMİNDE BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis üyesi ve AK Parti Grup Eski Sözcüsü Ömer Şahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından belediyelerin burs vermesinin CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ile yasaklandığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi gençlere sağladığı katkının ortadan kalktığını kaydeden Şahan, "Şimdi yine bir ikircikli yaklaşımla Ekrem İmamoğlu öğrencilere burs vaadine bulunuyor, Buradan iki sonuç çıkar. Ekrem bey diyor ki, 'Ben kanunları tanımam yada beni CHP'nin yaptıkları bağlamaz, ben farklı bir ittifakın adayıyım' Bunun adı gençlerin umudu üzerinden oy devşirme yöntemidir" dedi.

YILLARA GÖRE EĞİTİM YARDIMI GÖSTERGE ÇİZELGESİ



EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYISI ÖDENEN TOPLAM MİKTAR

1994-1995 2 bin 500 30 bin

1995-1996 10 bin 450 260 bin 400

1996-1997 26 bin 50 656 bin 400

1997-1998 28 bin 500 1 milyon 108 bin

1998-1999 31 bin 500 1 milyon 804 bin

1999-2000 25 bin 600 2 milyon 50 bin

2000-2001 43 bin 5 milyon 450 bin

2001-2002 40 bin 6 milyon 843 bin

2002-2003 50 bin 14 milyon 205 bin

2003-2004 55 bin 15 milyon 335 bin

TOPLAM 312 bin 600 47 milyon 741 bin 800

KENAN KIRAN / SABAH