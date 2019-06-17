CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım arasında gerçekleşen ortak yayın dün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı.

YİNE İNKAR STRATEJİSİNE GİTTİ

Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ettiği anların alenen yayınlanmasına rağmen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında hakareti yine inkar etti. İmamoğlu'nun bu yüzsüzlüğü pes dedirtti.

"VİP 2" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Ekrem İmamoğlu, dün akşam gerçekleşen tarihi açık oturum sonrasında objektiflere ilginç bir şekilde takıldı. İmamoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada arkadaki "VİP 2" yazısı dikkatlerden kaçmadı.

ORDU VALİSİ'NE İNKAR ETMİŞTİ

CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek 'Vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü. En yandaş CHP'li Fatih Portakal "Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum" demişti.