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  • 17.06.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 16:40

Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiğini inkar eden İmamoğlu'ndan 'VİP 2' pozu

Büyükşehir Belediye Başkan adayı ortak canlı yayında yalan üstüne yalan konuşurken 'da görüntülerde açıkça deşifre olmasına rağmen yine inkar stratejisine gitti. İmamoğlu, hakaret etmediğini, 'basit' dediğini iddia etti. Tarihi açık oturum sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun arkasındaki "VİP 2" yazısı dikkat çekti. İmamoğlu, daha öncede "Vali bey bize tuzak kurdu'' diyerek iftirada bulunmuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı arasında gerçekleşen ortak yayın dün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı.

YİNE İNKAR STRATEJİSİNE GİTTİ
Valisi Seddar Yavuz'a ettiği anların alenen yayınlanmasına rağmen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında hakareti yine inkar etti. İmamoğlu'nun bu yüzsüzlüğü pes dedirtti.

"VİP 2" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ
Ekrem İmamoğlu, dün akşam gerçekleşen tarihi açık oturum sonrasında objektiflere ilginç bir şekilde takıldı. İmamoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada arkadaki "VİP 2" yazısı dikkatlerden kaçmadı.

ORDU VALİSİ'NE İNKAR ETMİŞTİ
CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek 'Vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü. En yandaş CHP'li Fatih Portakal "Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum" demişti.

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