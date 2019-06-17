

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım arasında gerçekleşen ortak yayın dün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı.

YİNE İNKAR STRATEJİSİNE GİTTİ

Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ettiği anların alenen yayınlanmasına rağmen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında hakareti yine inkar etti. İmamoğlu'nun bu yüzsüzlüğü pes dedirtti.

CHP ADAYI ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ

Milyonlarca seçmenin önünde yalan söylemekten utanmayan CHP adayı İmamoğlu, görüntülere rağmen ortak canlı yayında da hakareti inkar etti. İmamoğlu, kendisine yöneltilen soru üzerine "ben itlik demedim, basitlik dedim" diyerek yalanında ısrar etti. Kendisine tuzak kurulduğunu iddia eden CHP adayı İmamoğlu'nun önceden telefonla bilgilendirildiği ortaya çıktı.



