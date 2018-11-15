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Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni açıklama

15 Kasım 2018, Perşembe

Suudi Savcı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 11 zanlıdan 5'i için idam cezası istendiğini açıkladı. Suudi Savcı, Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi verirken "Cesedi yerel işbirlikçi teslim aldı." ifadelerini kullandı.


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