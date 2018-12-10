Çanakkale'de feci kaza! Minibüs ile TIR çarpıştı

Son dakika haberine göre Çanakkale Biga'da işçileri taşıdığı öğrenilen bir minibüs ile TIR çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Çanakkale'de feci kaza! Minibüs ile TIR çarpıştı10 Aralık 2018, Pazartesi
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