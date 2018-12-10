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Çanakkale'de feci kaza! Minibüs ile TIR çarpıştı

10 Aralık 2018, Pazartesi

Son dakika haberine göre Çanakkale Biga'da işçileri taşıdığı öğrenilen bir minibüs ile TIR çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.


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