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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi! Gören otomobil anahtarı sanıyor ama...

21.02.2019 12:38

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi'ndeki eve, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Evdeki 6 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi dikkat çekti.


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