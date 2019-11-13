Bursa'da Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü 13.11.2019 01:11

Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.

10 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından Aydemir K., belindeki beylik tabancasını çıkartarak Sosin Küçükgüven'e kurşun yağdırdı. Sosin Küçükgüven, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Aydemir K., okulda bulunan meslektaşlarına teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydemir K.'yı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 10 adet boş kovan bulundu. Aydemir K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.