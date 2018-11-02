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Bursa polisinden uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

02 Kasım 2018, Cuma

Bursa polisi bir ayda piyasa değeri 600 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirdi.


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