Boğaz’ın incisi 'Tarihi Kuleli Yalısı' 190 milyon liraya satışa çıkarıldı (Video) 03.07.2019 12:32

Noel Eram Yalısı olarak da bilinen İstanbul Boğazı'ndaki en değerli yalılarından Çengelköy'deki Tarihi Kuleli Yalısı satışa çıkarıldı. 190 milyon lira değer biçilen yalıda, 14 oda ve 4 salon bulunuyor.