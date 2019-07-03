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Boğaz’ın incisi 'Tarihi Kuleli Yalısı' 190 milyon liraya satışa çıkarıldı (Video)

03.07.2019 12:32

Noel Eram Yalısı olarak da bilinen İstanbul Boğazı'ndaki en değerli yalılarından Çengelköy'deki Tarihi Kuleli Yalısı satışa çıkarıldı. 190 milyon lira değer biçilen yalıda, 14 oda ve 4 salon bulunuyor.


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