Binali Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna cevap: Çok basit, çünkü çaldılar 11.05.2019 23:29

Binali Yıldırım resmi Twitter hesabı üzerinde bir paylaşımda bulundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimleriyle ilgili bir vatandaşın "Seçim neden iptal edildi başkanım?" sorusuna, "Çok basit çünkü çaldılar." şeklinde bir yanıt verdi. Yıldırım, o anları resmi Twitter hesabından paylaştı.