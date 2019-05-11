Binali Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna cevap: Çok basit, çünkü çaldılar

Binali Yıldırım resmi Twitter hesabı üzerinde bir paylaşımda bulundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimleriyle ilgili bir vatandaşın "Seçim neden iptal edildi başkanım?" sorusuna, "Çok basit çünkü çaldılar." şeklinde bir yanıt verdi. Yıldırım, o anları resmi Twitter hesabından paylaştı.
Binali Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna cevap: Çok basit, çünkü çaldılar11.05.2019 23:29
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