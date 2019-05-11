Haberler Web TV Binali Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna cevap: Çok basit, çünkü çaldılar

Binali Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna cevap: Çok basit, çünkü çaldılar

11.05.2019 23:29

Binali Yıldırım resmi Twitter hesabı üzerinde bir paylaşımda bulundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimleriyle ilgili bir vatandaşın "Seçim neden iptal edildi başkanım?" sorusuna, "Çok basit çünkü çaldılar." şeklinde bir yanıt verdi. Yıldırım, o anları resmi Twitter hesabından paylaştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları