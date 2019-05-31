Binali Yıldırım'dan Kadir Gecesi mesajı 31.05.2019 12:03

Binali Yıldırım: Bizleri yeniden #KadirGecesi’ne kavuşturan yüce Allah’a hamd olsun. Bu mübarek gecenin tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesini Cenâb-ı Allah’tan niyâz ederim. ”Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.