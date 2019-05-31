Haberler Web TV Binali Yıldırım'dan Kadir Gecesi mesajı

Binali Yıldırım'dan Kadir Gecesi mesajı

31.05.2019 12:03

Binali Yıldırım: Bizleri yeniden #KadirGecesi’ne kavuşturan yüce Allah’a hamd olsun. Bu mübarek gecenin tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesini Cenâb-ı Allah’tan niyâz ederim. ”Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.


Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kadir Gecesi'ni kutladı. Yıldırım, paylaşımında ""Bizleri yeniden #KadirGecesi'ne kavuşturan yüce Allah'a hamd olsun. Bu mübarek gecenin tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesini Cenâb-ı Allah'tan niyâz ederim. "Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır." ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları