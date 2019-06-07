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Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak canlı yayın açıklaması

07.06.2019 20:50

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Kastamonu'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, CHP'li İmamoğlu ile yapılacak ortak canlı yayınla ilgili açıklamalarda bulundu.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Kastamonu'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Moderatör tek mi olacak birden fazla mı olacak ya da moderatör seçimiyle ilgili bir talebiniz var mı?" sorusuna Yıldırım, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda bu programın yapılması ve isteyen kanalların da bu programı vatandaşlara duyurması daha doğru olur. Yok o kanal oldu bu kanal oldu gibi gereksiz tartışmalardan da kurtulmuş oluruz.
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