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Binali Yıldırım oyunu kullandı

31.03.2019 11:45

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul Tuzla'da bulunan Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokuluna gelip oyunu kullandı.


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