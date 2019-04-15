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Binali Yıldırım: Oylarımız sandıkta iç edildi, rakip adaya yazıldı

15.04.2019 14:58

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, ''Oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır'' dedi.


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