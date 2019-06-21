Binali Yıldırım: Aldığım en “havalı” teşekkür 21.06.2019 23:57

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım İstanbullular için drone müjdesi vermişti. Yıldırım, "Maltepe, Yenikapı miting alanları ve millet bahçelerinde drone uçurmak için izin almaya gerek kalmayacak." ifadesini kullanmıştı. Yıldırım'ın bu müjdesi üzerine bir vatandaş ise Binali Yıldırım'a teşekkür etti. Vatandaş, Binali Yıldırım'ın posterinin bulunduğu drone havalandırarak teşekkür etti. Binali Yıldırım ise o videoyu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.