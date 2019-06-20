Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım İstanbullular için bir müjdeyi daha verdi. Yıldırım müjdesinin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Binali Yıldırım, "Maltepe, Yenikapı miting alanları ve millet bahçelerinde drone uçurmak için izin almaya gerek kalmayacak. Drone uçuş izinleri ile alakalı Valilik ve SHGM ile ortak çözüm masası kurulacak. " ifadesini kullandı.