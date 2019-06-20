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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 20:34

'dan kullanıcılarına müjde!

'nın İstanbul adayı İstanbullular için bir müjdeyi daha verdi. Yıldırım müjdesinin hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Yıldırım, ", Yenikapı miting alanları ve millet bahçelerinde uçurmak için izin almaya gerek kalmayacak." dedi.

Binali Yıldırım'dan bir müjde daha!

'nın İstanbul adayı İstanbullular için bir müjdeyi daha verdi. Yıldırım müjdesinin hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Binali Yıldırım, ", Yenikapı miting alanları ve millet bahçelerinde uçurmak için izin almaya gerek kalmayacak. Drone uçuş izinleri ile alakalı Valilik ve SHGM ile ortak çözüm masası kurulacak. " ifadesini kullandı.

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