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Beşiktaş'ta yol çöktü, kamyonet içine düştü

12 Aralık 2018, Çarşamba

Beşiktaş'ta yoğun yağışın ardından yol çöktü, kamyonet içine düştü. Olayın hemen ardından çekilen görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.


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