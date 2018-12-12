Beşiktaş'ta yol çöktü, kamyonet içine düştü

Beşiktaş'ta yoğun yağışın ardından yol çöktü, kamyonet içine düştü. Olayın hemen ardından çekilen görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beşiktaş'ta yol çöktü, kamyonet içine düştü12 Aralık 2018, Çarşamba
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