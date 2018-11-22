Haberler Web TV Benzinden sonra bir indirim de motorine geliyor

Benzinden sonra bir indirim de motorine geliyor

22 Kasım 2018, Perşembe

Benzinin ardından bir indirim de motorine geliyor. Bu geceden itibaren motorinde litrede 13-14 kuruş indirim yapılacak ve indirim pompaya yansıyacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları