Bensu Soral - Hakan Baş çiftinden şok gelişme! Boşanacakları konuşulan Bensu Soral ile Hakan Baş... 15.07.2019 14:30

Bensu Soral ile Hakan Baş çifti boşanma iddialarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında evlenen çift iddiaya göre kıskançlık nedeniyle uzun süredir şiddetli tartışma yaşıyorlardı. En son yaşadıkları tartışmada Bensu Soral ile eşi İsmail Demirci devreye girdiği ileri sürülmüştü. Bensu Soral, Instagram dünyasının fenomen isimlerinden Rachel Araz ile birlikte Mikonos tatilinden fotoğraflar paylaşıyor ancak eşi Hakan Baş hiçbir karede görünmüyordu. Akıllara kız kıza tatile çıktıkları gelirken bombayı Rachel Araz patlattı. İşte "Bensu Soral - Hakan Baş boşanıyor mu?" iddialarının yanıtı...