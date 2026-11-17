Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 15:10 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2026 15:42

ZONGULDAK'TA KÖREBE OYNARKEN 8 METRELİK DUVARDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arkadaşlarıyla körebe oynayan kız çocuğu, duvar kenarındaki korkuluklara çarparak dengesini kaybetti ve yaklaşık 8 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KORKULUKLARA ÇARPIP DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, Alaplı ilçesine bağlı Tepeköy Gençlik Sitesi mevkisinde meydana geldi. Mahallede bir araya gelerek körebe oynamaya başlayan dört kız çocuğundan biri, oyunun heyecanıyla istinat duvarının bulunduğu alana doğru koştu. Duvarın sınırına geldiği sırada duramayan çocuk, kenardaki demir korkuluklara çarparak dengesini yitirdi ve yaklaşık 8 metre yükseklikteki duvardan aşağı düştü.

ÜZÜM BAĞINA DÜŞMESİ OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Çocuğun doğrudan sert zemin yerine duvarın alt kısmında yer alan üzüm bağına düşmesi, daha ağır bir yaralanmanın önüne geçti. Yaşanan kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çocuğun koşarak duvar kenarına geldiği, korkuluklara çarptıktan sonra duvarı aşarak düştüğü anlar yer aldı.

GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.