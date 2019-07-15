Bensu Soral - Hakan Baş çiftinden şok gelişme! Boşanacakları konuşulan Bensu Soral ile Hakan Baş...
Bensu Soral ile Hakan Baş çifti boşanma iddialarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında evlenen çift iddiaya göre kıskançlık nedeniyle uzun süredir şiddetli tartışma yaşıyorlardı. En son yaşadıkları tartışmada Bensu Soral ile eşi İsmail Demirci devreye girdiği ileri sürülmüştü. Bensu Soral, Instagram dünyasının fenomen isimlerinden Rachel Araz ile birlikte Mikonos tatilinden fotoğraflar paylaşıyor ancak eşi Hakan Baş hiçbir karede görünmüyordu. Akıllara kız kıza tatile çıktıkları gelirken bombayı Rachel Araz patlattı. İşte "Bensu Soral - Hakan Baş boşanıyor mu?" iddialarının yanıtı...
BENSU SORAL İLE HAKAN BAŞ MIKONOS'DA...
Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin boşanacağı yönünde ortaya atılan iddialara Mikonos'dan yanıt geldi. Geçtiğimiz günlerde kıskançlık yüzünden şiddetli tartışma yaşadıkları iddia edilen Bensu Soral- Hakan Baş çifti Mykonos'ta el ele görüntülendi.
BENSU SORAL - HAKAN BAŞ MIKONOS TATİLİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN
Bensu Soral ile Hakan Baş çifti hakkında bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı. Henüz evliliklerinde 1 yılı doldurmayan çift boşanıyor mu? Geçtiğimiz Eylül ayında evlenen Bensu Soral - Hakan Baş çifti, evliliğin hemen ardından tartışmalara başladığı ancak geçtiğimiz haftalarda yaşanan son tartışmanın diğerlerinden biraz farklı olduğu iddia edildi.
ABLA DEVREYE GİRDİ
İddiaya göre, bir süredir yaşanan kıskançlık krizleri nedeniyle ortaya çıkan tartışmalar gittikçe büyüdü ve geçtiğimiz haftalarda büyük bir tartışma yaşandı. Bensu Soral'ın ablası Hande Soral ile İsmail Demirci, evliliğin bitmemesi adına devreye girdi ancak çift hala kara bulutlar etkisinde...
EVLİLİKLERİ UZUN SOLUKLU GÖRÜNMÜYOR
Dedikodulara göre Bensu Soral ile Hakan Baş'ın boşanması an meselesi. Her ne kadar bu durumu toparlasalar da evliliklerinin uzun solulu görünmediği iddialar arasında... Peki Hakan Baş ile Bensu Soral nasıl tanıştılar? İşte ünlülerin eşleriyle tanışma hikayeleri...